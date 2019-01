Sejr gør Axelsen klar til ny dyst mod ond kinesisk ånd

Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen brugte under en time på at vinde deres kampe ved indonesisk turnering.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen får mulighed for at revanchere sidste uges nederlag til Chen Long, når han møder kineseren igen i Indonesia Masters.

Ligesom sin landsmand Anders Antonsen gik Axelsen videre til kvartfinalen med en overlegen sejr i den indonesiske turnering.

Begge danskere var i kamp tidligt torsdag morgen dansk tid.

Den sjetteseedede Viktor Axelsen vandt 21-11 og 21-9 mod Kanta Tsuneyama fra Japan, som holdt stand i 33 minutter.

Anders Antonsen var 45 minutter om at besejre Shesar Hiren Rhustavito fra Indonesien med samme sætcifre som Axelsen.

Axelsen står nu over for Chen Long fra Kina for 15. gang i karrieren. 12 af de indbyrdes opgør er endt med sejr til Chen Long, mens Axelsen har vundet to.

Senest spillede Chen Long sig videre til finalen i sidste uges Malaysia Masters, hvor Axelsen dog var plaget af en knæskade, han havde pådraget sig i kvartfinalen.

Axelsen og Antonsen kan først møde hinanden i finalen.

I første runde onsdag leverede Anders Antonsen en kæmpe overraskelse, da den 21-årige aarhusianer slog verdensranglistens nummer fire, sydkoreaneren Son Wan Ho.

Singlespilleren Hans-Kristian Vittinghus samt herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup lever også fortsat i turneringen.

De skal i aktion senere torsdag.