Sejlduo snydt for medaljechance: Det er frustrerende

Sejlerne Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt havde regnet med, at de søndag skulle kæmpe om VM-medaljer i Aarhus.

Det fik den danske duo dog ikke mulighed for, da manglende vind i vandet ud for Aarhus fik VM-arrangørerne til at aflyse det planlagte medalrace i Nacra 17 foran en fyldt tribune på havnen.

Dermed slutter danskerne VM på den fjerdeplads, som de indtog før medalrace.

- Det er super skuffende. Vi har haft to dage til at forberede os, og selv om vi ikke har meldt de store forventninger ud til omverdenen, så havde vi meget høje forventninger.

- Vi havde håbet at komme på podiet og måske slutte på førstepladsen, siger Lin Ea Cenholt.

De to danskere havde tre point op til bronze, fem point til sølv og seks point op til guldet, og en sejr i medalrace havde næsten med garanti sikret dem en VM-medalje.

Men Christian Peter Lübeck konstaterer også, at vinden var for svag til, at medalrace kunne gennemføres.

- Det var det helt rigtige kald at kalde. Vi er bare ærgerlige over, at man ikke kan rykke planen, og der ikke er mere tid. Men sådan er det bare, siger han.

VM i Aarhus slutter søndag, og derfor kunne arrangørerne ikke fortsætte med at udsætte stævnets sidste sejlads. Medalrace var planlagt til 15.30, og 55 minutter senere blev det besluttet at aflyse det.

- Hvis vi havde haft vores finale lørdag, så havde vi haft en dag mere at gå på. Det er bare uheldigt, siger Lin Ea Cenholt.

Selv om de to danskere er skuffede, så kan Cenholt ikke lade være med at grine lidt af det hele.

- Det er så meget ude af vores hænder. Det her scenarium havde vi slet ikke talt om kunne ske. Det er bare så latterligt.

- Da vi kom ind efter vores sidste sejlads i fredags, tænkte vi, at vi havde den allerbedste position af alle både før medalrace. Vi havde alt at vinde og intet at tabe.

- Nu fik vi så ikke lov til at sejle, og så havde vi alligevel alt at tabe. Det er så tragikomisk, siger hun.

VM-konkurrencen i Nacra 17 gik i gang for en uge siden, og derfor føltes afslutningen også som en ekstra stor maveplasker.

- Det er et langt stævne, og man skal hele tiden holde sig skarp og gøre de rigtige ting. Det er frustrerende at slutte på den her måde, fordi vi følte, at vi godt kunne gøre det.

- Vi har gjort de rigtige ting i forberedelsen til medalrace, men det fik vi ikke lov til at vise, siger Lübeck, mens makkeren indskyder:

- Så kan det godt ske, at vi havde tabt, men så havde vi i det mindste fået lov til at kæmpe for det.

Lin Ea Cenholt havde også set frem til at give de flere tusinde fremmødte tilskuere en god dansk afslutning på VM.

- Det gør det dobbelt så surt. Det talte vi også om, da vi sejlede ind til land. Havde vi sejlet VM et sted, hvor ingen stod og heppede, så ville det være anderledes. Det gør bare det hele dobbelt så slemt, siger hun.

Danmark endte med at vinde en enkelt medalje ved VM i Aarhus. Den blev sikret af Anne-Marie Rindom, der fredag vandt bronze i Laser Radial.