Sejlchef sætter flueben ved VM-præstationer i Aarhus

Dansk sejlsport har foreløbig vundet en medalje under VM i Aarhus og sikret sig fem nationspladser til OL i Tokyo i 2020.

Sportschef Thomas Jacobsen betegner derfor VM som en succes allerede før søndagens afsluttende medalrace i Nacra 17, hvor Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt skal kæmpe om VM-titlen.

- Det vigtigste til VM har været at få nationspladser til OL i de klasser, som vi satser på, og det er lykkedes, siger sportschefen.

Danmark er allerede nu sikker på at få både med i 49er, 49erFX, Laser Radial og Nacra 17 til OL om to år.

- Og så er der endda kommet en bonus i kvindernes windsurfing med en nationsplads, siger Thomas Jacobsen.

I forhold til danske medaljer var sportschefens forventninger på forhånd ikke de største.

- Vi er godt klar over, at vi befinder os mellem to OL'er, og der er mange af vores sejlere, der satser på studier og har andre dagsordener. Så vi havde ikke alt for høje sportslige forventninger.

- Vi har dog haft en fornemmelse af, at vi også kunne få medaljer. Det kunne være en, to eller tre, siger sportschefen.

Fredag vandt Anne-Marie Rindom bronze i Laser Radial. På et tidspunkt førte Rindom konkurrencen, og hun vurderer selv, at presset på hjemmebane var for stort.

Thomas Jacobsen kan ikke vurdere, om det er rigtigt.

- Nu skal hun og hendes træner sætte sig ned og evaluere, og så strømmer informationerne til mig. Lige nu er vi for tæt på, siger han.

I 49erFX kæmpede to danske både sig frem til medalrace, men begge sluttede uden for medaljepodiet. Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen endte som nummer fem, mens Ida Marie Baad og Marie Thusgaard blev nummer syv.

- Vi mente på forhånd, at vi skulle have to både med i medalrace. De sejlede med om medaljerne, og vi er glade for, at den del ikke var lukket før medalrace, siger sportschefen.

I katamaranklassen Nacra 17 skal Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt søndag eftermiddag forsøge at veksle en aktuel fjerdeplads til en medalje.

- Det handler bare om at satse alt på en sejr i medalrace. Det vil alle de andre også gøre, så det bliver svært. Hvis de tager en medalje, så er det en bonus, men jeg tror, at de har en rigtig god chance, siger sportschefen.

Søndagens finale i Nacra 17 foregår klokken 15.30.