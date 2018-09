Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er videre til anden runde af badmintonturneringen China Open.

Det står klart, efter at parret tirsdag spillede sig videre i den kinesiske Super 1000-turnering med en sejr i tre sæt over et japansk par med cifrene 21-18, 17-21, 21-11.

Danskerne, der er seedet som nummer otte i turneringen, indledte kampen med et vinde et tæt første sæt. Ved stillingen 15-15 trak danskerne dog fra og mistede aldrig føringen.

Den gode afslutning på første sæt blev taget med over i andet sæt, hvor Astrup og Skaarup Rasmussen var foran 7-0, inden Hiroyuki Endo og Yuta Watanabe kom på tavlen.

Det blev dog starten på et comeback, og de to japanere kunne sætte andet sæt på kontoen.

Da kampen skulle afgøres, trådte danskerne i karakter. De nåede ganske vist at komme bagud 4-1, men efter at have udlignet kort efter, så de sig aldrig tilbage.

Parret skal i anden runde af China Open enten op imod tyske Mark Lamsfuss og Marvin Emil Seidel eller kinesiske Ou Xuanyi og Ren Xiangyu.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er en af to danske herredoubler i den kinesiske turnering.

Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding, der er seedet som nummer seks, indleder dog først China Open onsdag.

Topdoublen med Mathias Boe og Carsten Mogensen meldte i weekenden afbud til turneringen på grund af sygdom og manglende niveau.