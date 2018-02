Seattle er klar til at betale milliarder for et NHL-hold

Den amerikanske by Seattle vil have et hold i Den Nordamerikanske Ishockeyliga (NHL).

Byen fra delstaten Washington har indsendt en officielt ansøgning om at blive NHL's 32. hold, oplyser borgmester Jenny Durkan.

Holdet skal i givet fald spille hjemmekampe i KeyArena i underholdningskomplekset Seattle Center.

- Er glad for at meddele, at Seattle har indgivet en ansøgning til NHL, skriver borgmesteren på Twitter.

- Et skridt nærmere mod at bringe endnu et storartet sportshold til Seattle og et moderniseret Seattle Center.

Ansøgningsgebyret på 10 millioner dollar blev betalt af en investorgruppe, der blandt andre tæller filmproducenten Jerry Bruckheimer og milliardæren David Bonderman.

Bliver ansøgningen godkendt, skal der dog helt andre beløb på bordet. For en licens til at spille i den prestigefyldte liga skal investorerne ryste op med 650 millioner dollar, svarende til knap fire milliarder danske kroner.

NHL blev også udvidet forud for denne sæson, hvor Las Vegas trådte ind i ligaen med holdet Vegas Golden Knights.

Seattle kan tidligst komme med fra begyndelsen af sæsonen 2020/21.