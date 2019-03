Flere spillere blev skånet, da Team Esbjerg lørdag eftermiddag forberedte sig til søndagens kvartfinale i EHF Cuppen mod russiske Kuban Krasnodar.

Line Jørgensen, Estavana Polman og Kristine Breistøl tog den således med ro, men de er klar til kamp.

Det garanterer cheftræner Jesper Jensen, der i det hele taget ser optimistisk på sit holds muligheder for at skabe et godt udgangspunkt for returkampen i Blue Water Dokken om en uges tid.

Du kan se en lille video fra lørdagens træning, der foregik i en meget gammel træningshal, lige her.

Stor optakt til kampen finder du i søndagens udgave af JydskeVestkysten og på www.jv.dk - god fornøjelse.