Se video af trænersammenstød: - Jeg griner af, at han opfordrer sine spillere til at snyde

- Jeg synes, det er en morsom kommentar. Jeg griner af, at han opfordrer sine spillere til at snyde. Han råber ind til "Greko", "hvor lader du dig ikke falde?" Det, synes jeg, er over kanten. Det griner jeg lidt af. Og siger, at nu må du sgu lige... Jeg har ellers et fint forhold til Glen, men når der kommer sådan en kommentar... Det skal vi gøre os for store til, os trænere, sagde Bo Henriksen om situationen.

Bo Henriksen forklarede efter kampen, at uoverensstemmelsen skyldtes et råb fra Glen Riddersholm til en af hans spillere.

I slutningen af kampen var de to trænere uenige og mundhuggedes. Bo Henriksen grinede af Glen Riddersholm, som til gengæld så ud til ikke at ville give Henriksen hånden efter kampen.

Underlige beslutninger

Glen Riddersholm var ikke tilfreds med kun at hive et enkelt point ud af kampen mod Horsens.

- Hvis vi på nogen måde skal gøre os forhåbninger om at slutte oppe i den lune ende af tabellen, så skal vi vinde sådan en kamp som den i dag. Derfor er jeg meget utilfreds med, at vi ikke vinder. For det skal vi, sagde SønderjyskE-træneren, der dog glæder sig over endnu en god defensiv præstation.

- For tredje kamp i streg spiller vi til nul. Vi viser, at vi er et rigtig svært hold at slå. Og så, når modstanderen vælger at stille sig lidt dybere, slider vi lidt i det. Vi mangler et par spillere, som kan være med til at diktere spillet. Vi mangler lidt ideer, kreativitet og skarphed. Vi har masser af situationer, hvor der bliver taget nogle underlige beslutninger. Det er også, fordi Horsens er dygtig til at slide på et hold, sagde Glen Riddersholm, som havde en stikpille til Horsens og Bo Henriksen.

- Skal man have et festfyrværkeri, så skal der to hold til at åbne op. I dag var der ét, der forsøgte, men ikke havde kvaliteterne, og et andet, der var tilfreds med uafgjort, og så ender det sådan i superligaen, fordi vi i dag mangler den individuelle kvalitet.

Bo Henriksen gav efter kampen udtryk for, at han mente, at uafgjort var et rimeligt resultat.

- Det var en fair 0-0. Jeg er tilfreds med vores udtryk. Vi vil gerne vinde, og når vi har kampens største chance, så har vi også størst sandsynlighed for at vinde. Men når det er sagt, så tager vi et point med på en dag, hvor vi med bolden kunne være køligere i nogle situationer, sagde Horsens-træneren.