Se målene: EfB-Hobro endte 1-1 efter scoring kort før slutfløjtet

En sen overtidsscoring af Hobros Anel Ahmedhodzic sikrede Hobro et point mod Esbjerg. Se afslutningen og Esbjergs mål til 1-0 i videoen ovenfor.

Søndag spillede Esbjerg og Hobro IK 1-1, da de to hold tørnede sammen på Blue Water Arena i anden runde af 3F Superligaen.

En sen scoring i absolut sidste minut af Anel Ahmedhodzic gav udeholdet det ene point.

Hjemmeholdet var specielt bedst i første halvleg, mens Hobro i anden halvleg kom frem til et par gode scoringsmuligheder, men først til allersidst lykkedes det nordjyderne at hive et uafgjort resultat i land.

Det uafgjorte resultat betyder, at Hobro er på ottendepladsen i tabellen, mens Esbjerg er to pladser under på en tiendeplads.

Esbjerg dominerede store dele af første halvleg, men de helt store chancer lod vente på sig.

De bedste muligheder stod vestjyderne dog for, da blandt andre Yuri Yakovenko efter en halv time fik en gylden hovedstødsmulighed, men han headede bolden forbi mål.

Hobro-defensiven vaklede til tider, og i løbet af halvlegen så det mere og mere ud til, at hjemmeholdet skulle få føringsmålet.

Det kom da også fem minutter inden pausen, da nyindkøbet Pyry Soiri kunne gøre det til 1-0, da han lagde bolden sikkert i nettet tæt på mål.

I løbet af de første 20 minutter af anden halvleg havde Hobro-angriber Pål Kirkevold et par gode muligheder for at udligne, men nordmanden havde ikke taget skarpheden med til søndagens udekamp.

I resten af kampen var der muligheder i begge ender, men i det 94. minut fik Hobros unge Ahmedhodzic en friløber mod en tøvende Esbjerg-målmand, og her svigtede han ikke og lagde bolden i nettet til 1-1.

/ritzau/