Se højdepunkterne: EfB kunne ikke slå nordsjællandske gæster

Skarpheden hos begge mandskaber manglede, da Esbjerg mandag aften spillede 0-0 hjemme mod FC Nordsjælland i mesterskabsslutspillet.

Resultatet betyder at Esbjerg øger forspringet på tredjepladsen med et enkelt point ned til OB på fjerdepladsen. Nu er der to point, der skiller vestjyderne og fynboerne ad inden de sidste tre spillerunder.

FC Nordsjælland har stadig ikke har vundet en kamp i mesterskabsslutspillet, og er forsat nummer seks.

Kampens resultatet siger meget om kampen som helhed.

Ingen af holdene gjorde meget væsen af sig i første halvleg.

Det var gæsterne fra FC Nordsjælland, der havde spillet dog uden at kreere de store chancer.

Det samme kan man sige om hjemmeholdet. Esbjerg havde svært ved at holde fast i bolden, og blev aldrig rigtig farlig.

Den første rigtige chance kom lige efter pausen, hvor Andreas Skov Olsen skulle have bragt FCN foran.

Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg var gået ud af sit mål, og bolden endte for fødderne af Andreas Skov Olsen, der havde frit mål, men han ramte en Esbjerg-spiller på stregen.

Esbjergs Carlo Holse havde et skud lige forbi den fjerneste stolpe med et kvarter igen, hvilket var hjemmeholdets indtil da bedste forsøg i kampen.

Fem minutter efter fik hjemmeholdets angriber Adrian Petre en endnu større chance, men sparkede bolden et godt stykke over.

Til allersidst fik Magnus Kofod Andersen muligheden for at afgøre kampen, men hans forsøg blev reddet på stregen af Jeppe Højbjerg.

Chancerne kom til sidst til begge hold, men skarpheden udeblev altså.

Esbjerg skal til Odense på fredag i en direkte kamp om tredjepladsen, mens FCN igen skal spille ude - denne gang mod Brøndby.

/ritzau/