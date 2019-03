Se billederne: Team Esbjerg får to point med ind i slutspillet

HÅNDBOLD: Team Esbjerg får sig et optimalt udgangspunkt til slutspillet.

Onsdagens sejr på udebane over Randers HK betyder, at Team Esbjerg slutter som toer i grundspillet og får to meget vigtige point med på den videre færd.

Og det betyder rent faktisk også, at Team Esbjerg allerede nu er sikker på at komme ud at spille europæisk håndbold igen i næste sæson.

Team Esbjerg vandt de første 30 minutter i Randers med 12-10. Føringen havde dog været en del mål større, hvis ikke Team Esbjerg havde lavet fejl på samlebånd og taget den ene dårlige beslutningen efter den anden.

Det var ikke ret godt at kigge på for nu at sige det mildt, og det er faktisk lang tid siden, at Team Esbjerg har spillet på så lavt et niveau.

I anden halvleg blev det bedre. Forsvaret stod ganske fornuftigt, selvom Camilla Dalby i en periode var lidt af en håndfuld.

Angrebsmæssigt viste Kristine Breistøl igen, at hun er i rigtig fin form. Kan hun fortsætte på samme facon, kan hun gøre en stor forskel i slutspillet.

Topscorer blev Team Esbjerg blev Estavana Polman med otte mål.

Team Esbjergs tre modstandere i slutspilspuljen bliver Herning-Ikast, som holdet også møder i semifinalen i EHF Cuppen i næste måned, og så bliver det desuden Aarhus United og Viborg.