Se billederne: Sejr til Ribe-Esbjerg HH og et pænt farvel til sympatiske Karlsson

HÅNDBOLD: Det sluttede jo lige præcist, som det skulle.

Knapt 37-årige Lukas Karlsson, der har været et usædvanligt sympatisk bekendtskab i dansk håndbold i de seneste 12 år, nåede lige akkurat at have en afgørende finger med i spillet, da han lørdag var med til at vinde 25-24 for Ribe-Esbjerg HH over Mors-Thy.

13 sekunder før tid brød Karlsson igennem og fik tilkæmpet sig det straffespark, som fødselsdagsbarnet Gunnar Steinn Jónsson efterfølgende scorede sejrsmålet på.

- Ja, det var fint, men det var godt nok ikke nogen skøn kamp. Heldigvis vandt vi, og det er dejligt at slutte med en sejr, sagde en smilende Karlsson.

Han har fremtiden på plads, da han efter sommerferien skal være spillende assistenttræner i norske Bækkelaget, men til gengæld frygter han den kommende uge en lille smule. Der venter nemlig en bødekassetur til Mallorca sammen med holdet.

- Der er mange unge gutter. Jeg tror, at en ældre mand som mig godt kan gå hen at få det lidt hårdt dernede.

Ribe-Esbjergs sejr betyder, at holdet, der missede deltagelse i slutspillet med mindst mulig margin, vinder deres nedrykningspulje og dermed tjener 75.000 kroner.

Udover Karlsson blev der sagt farvel til Jonas Tidemand, Rasmus Boysen, Nikolaj Enderleit og Pelle Schilling. Sidstnævnte er på vej til fransk håndbold.

- Min kæreste spiller dernede, og jeg er i øjeblikket i kontakt med to klubber. Jeg håber virkelig, at det går i orden, men det er ekstremt mærkeligt for mig at slutte i Ribe-Esbjerg. Jeg har jo spillet i klubben i seks år, så Ribe-Esbjerg vil altid betyde meget for mig.