Kolding IF: Et uafgjort resultat på hjemmebane mod Middelfart var nok. Kolding IF rykker op i 1. division. Anfører Rune Nautrup scorede det udlignende mål til 1-1 med et kvarter tilbage af kampen.

Brabrand tabte på hjemmebane mod Jammerbugt og kan ikke længere hente Kolding IF, der tager den ene oprykningsplads.

Da Kolding-spillerne hørte nyheden om, at Brabrand havde tabt, blev champagnen fundet frem.