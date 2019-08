Schöne tæt på Ajax-exit: Genoa ser anderledes på min alder

Landsholdsspilleren Lasse Schöne kan være på vej fra Ajax Amsterdam til italienske Genoa.

Den 33-årige dansker berettede i weekenden, at han har indgået en mundtlig aftale med Genoa efter syv sæsoner på midtbanen i den hollandske mesterklub.

- Det har været en svær beslutning, men jeg tænkte; "lad os tale med Genoa og se på det", siger Lasse Schöne til fodboldmediet Voetbalprimeur.

- Det har været positivt. Genoa har planer med mig, og jeg føler mig fortsat ung.

- De ser med helt andre øjne på en 33-årig spiller i Italien, og det er et hold, der gerne vil spille fodbold. Det tiltaler mig - ligesom Serie A gør, siger danskeren.

Med 286 officielle kampe er Lasse Schöne den udlænding med flest klubkampe for Ajax. Han er noteret for 64 mål for den hollandske klub, der er kendt for at producere store talenter.

I Genoa kan Schöne blive holdkammerat med Lukas Lerager, som også har været en del af det danske A-landshold de seneste år.

Danskeren var mandag morgen ikke med flyet, da resten af Ajax-truppen rejste til Grækenland, hvor det hollandske mesterhold tirsdag møder Paok i kvalifikationen til Champions League.