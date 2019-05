Chelseas manager, Maurizio Sarri, er lykkelig for, at spillerne holdt ud i den forlængede spilletid i Europa League-semifinalen mod Eintracht Frankfurt.

- Vi løb tør for kræfter i anden halvleg. Det må have været meget underholdende for de neutrale seere, men der var en masse lidelse på sidelinjen, siger han til Sky Sports Italia ifølge football-italia.net, kort efter at Chelsea spillede sig i finalen efter straffesparkskonkurrence.

For første gang nogensinde er alle holdene i finalerne i Champions League- og Europa League fra England.

Liverpool og Tottenham mødes i Champions League, mens Chelsea skal op mod Arsenal i Europa League.

Ifølge Sarri kunne engelske hold oftere klare sig godt i de europæiske turneringer.

- Jeg fastholder, at hvis man fjernede en af de to pokalturneringer i England, ville engelske hold være endnu mere effektive i Europa. Spillere er alt for udmattede, når vi når slutningen af sæsonen, siger han.

Modsat Tyskland, Spanien og Italien spiller de engelske klubber med i to nationale pokalturneringer, Liga Cup og FA Cup.

Efter en tumultarisk sæson ender Chelsea med enten en tredje- eller fjerdeplads i Premier League, hvilket kvalificerer klubben til Champions League næste sæson, en tabt finale i Liga Cuppen og en finaleplads i Europa League.

Derfor forventer den 60-årige tidligere Napoli-træner ikke at forlade Chelsea og vende hjem til Italien.

- Ikke lige nu, nej.