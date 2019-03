Team Esbjerg-keeperen er tilfreds med, at hun og holdkammeraterne skal møde Herning-Ikast og dermed slipper for en tur til Kroatien.

I kvartfinalen i EHF Cuppen var Team Esbjerg en tur i russiske Krasnodar, i semifinalen går turen til Ikast.

Så jo, det bliver et rent dansk møde, mens Viborg i den anden semifinale skal op mod ungarske Siofok, der ekspederede norske Storhamar ud i kvartfinalen.

Og Team Esbjergs Sandra Toft er tilfreds med lodtrækningen.

- Det er fint både økonomisk og rejsemæssigt. Vi har også slutspillet at tænke på til den tid, så det er fint at skulle en tur til Ikast i stedet for en tur til Kroatien, mener hun.

Herning-Ikast balancerede ellers på randen af europæisk exit søndag aften i udekampen mod kroatiske Prodravka Vegeta. Herning-Ikast, der havde vundet deres hjemmekamp med otte mål, var bagud med ni scoringer i starten af anden halvleg, men holdet slap i sidste ende med et nederlag på 24-18 og dermed videre til en semifinale mod Team Esbjerg med en samlet score 52-50.

Team Esbjerg, der spiller den første semifinale på udebane, har mødt Herning-Ikast to gange i denne sæson og vundet henholdsvis 25-23 og 26-23. Alligevel mener Sandra Toft, at alt er helt åbent.

- Jeg ser det som fifty-fifty. Det er to meget formstærke hold, der skal møde hinanden, så det ser vi da rigtig meget frem til, men vores mål er at gå hele vejen i turneringen.

Kampene spilles i de to første weekender af april.