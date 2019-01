Den danske landsholdskeeper Sandra Toft forlader Team Esbjerg efter denne sæson efter to år i klubben.

Esbjerg: Sandra Toft forlader Team Esbjerg til sommer. Den danske landsholdskeeper er købt fri af en udenlandsk klub.

Den europæiske topklub har udnyttet en option i danskerens kontrakt, skriver Team Esbjerg på sin hjemmeside.

Sandra Toft har underskrevet en aftale for den kommende sæson med den nye og endnu unavngivne klub.

- Det fremgår af min kontrakt med Team Esbjerg, at jeg kan købes fri, men det har været en enormt svær beslutning, og jeg har været i vildrede.

- På den ene side elsker jeg at være i klubben, og på den anden side er det tillokkende med et nyt udlandseventyr, siger Sandra Toft.

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen ærgrer sig over, at Sandra Toft har valgt at skifte klub midt i en spændende opbygningsfase på vej mod nye mål.

- Sandra er et stort håndboldnavn, og hun fylder meget i Team Esbjerg.

- Sandra har en vindermentalitet, som kun ganske få er i besiddelse af, og hun vil efterlade et tomrum som både målvogter og menneske, siger Jesper Jensen.

Han har kendt til beslutningen i nogle dage og oplyser, at klubben har en kandidatliste med emner til at afløse den karismatiske målvogter.

- Det er store håndboldsko, der skal udfyldes, men vi bestræber os på at finde en målvogter på samme niveau - landsholdsklasse, siger Jesper Jensen.

29-årige Sandra Toft, der har spillet 103 A-landskampe for Danmark, kom til Team Esbjerg i sommeren 2017 fra norske Larvik, hvor hun spillede i tre sæsoner.

Forinden spillede hun i syv sæsoner i TTH Holstebro.

I efteråret 2017 forlængede hun aftalen med Team Esbjerg til 2021, men med mulighed for at opsige samarbejdet efter to sæsoner i klubben.