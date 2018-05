Sandra Toft får ny målmandskollega i Team Esbjerg

Norske Rikke Marie Granlund skal to kommende to sæsoner vogte målet for Team Esbjerg.

Klubben har skrevet en toårig kontrakt med den 28-årige målvogter, der kommer fra Oppsal IF i Eliteserien i Norge, skriver Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Kontrakten gælder fra 1. juli.

Granlund skal dele posten som målvogter med den danske landsholdsmålmand Sandra Toft, der tidligere har spillet i den norske liga i Larvik.

- Jeg kender også Sandra Toft fra Larvik og ved, at det bliver hårdt at få spilletid, men konkurrencen er vigtig for at udvikle sig, siger Granlund.

Cheftræner for Team Esbjerg, Jesper Jensen, er glad for, at det er lykkedes at hente en spiller, der er villig til at indgå i en målvogterduo med førstevalget på Danmarks landshold.

- Rikke Marie Granlund vil hos os få en anden rolle end i Oppsal, hvor hun i denne sæson har haft en meget stor andel i, at klubben har klaret sig så godt.

- Vi tror på, at Rikke er en keeper, der kan gøre en forskel i nogle af de 40-45 kampe, vi forventer at spille nationalt og i Europa i den nye sæson, siger han.

Team Esbjerg har også skrevet kontrakt med fløjspiller Emma Cecilie Nielsen, der de seneste to år har spillet i Gudme HK.

Team Esbjerg er netop nu i gang med slutspillet i den danske liga. Tirsdag tabte holdet til Odense, og dermed skal de to hold ud i en tredje og afgørende kamp om at komme i DM-finalen.