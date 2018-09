Sandra Toft: Fantastisk at vi nu skal forsvare pokaltitlen

HÅNDBOLD - JV I VIBORG: De bedste spillere har det med at vise deres værd, når der er allermest brug for det.

Og det gjorde Team Esbjerg-keeper Sandra Toft sent torsdag aften i Viborg, da Team Esbjerg vandt 25-24 efter to gange fem minutters forlænget spilletid.

- Det bliver sjovt. Jeg glæder mig allerede, sagde Toft, da hun skyllede sejren ned med en kold Cocio.

- Vi kan hurtigt blive enige om, at det jo nok ikke var den kønneste kamp, men hvad gør det? Vi fightede med få spillere, så jeg synes, at det er en flot præstation. Men vi har jo tidligere prøvet kun at have få spillere til rådighed.

I den sidste timeout sagde Sandra Toft til holdkammeraterne, at de skulle sørge for at dække godt inde på midten - og så var det i orden, hvis Viborgs højre fløj fik lov til at få en fri chance.

- Og da hun så fik den chance, var det jo meget godt, at jeg så også fik reddet bolden. Ellers havde de jo nok været på nakken af mig, grinte landsholdskeeperen.

Sandra Toft nappede så også lige et straffekast fra Ann Grete Nørgaard, da det hele snerpede til i en meget hektisk slutfase.

Og hvordan går man så lige den slags?

- Det ved jeg ikke. Det handler om at være klar, og heldigvis gik det så vores vej i dag. Det er sgu dejligt.