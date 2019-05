Sandra Toft & Co.: En fuldstændig fantastisk afslutning

Da Sandra Toft for to sæsoner siden skiftede til Team Esbjerg, sagde hun, at hun var kommet for at vinde DM-guld.

Nu rejser hun videre til Brest i Frankrig, men hun holdt sit ord.

- Det er meget vemodigt, men det er den bedst tænkelige måde at slutte på. Det må jeg bare sige. Vores 2019 har været helt outstanding, jublede Sandra Toft.

Maria Mose Vestergaard forlader også til Team Esbjerg. Hun skal i den kommende sæson spille i TTH Holstebro, og tirsdga aften var det anden gang, at hun var med til at vinde guld.

- Jeg er virkelig rørt lige nu. Det er stort at vinde igen, men det er selvfølgelig også meget mærkeligt, at jeg skal videre til en anden klub.

Sanna Solberg skal dog ingen steder. Og hun glæder sig helt vildt over guldmedaljen og udsigten til at skulle spille Champions League.

- Vi har arbejdet rigtig hårdt, men vi nåede vores mål. Det er fantastisk, når alt går op i en højere enhed. Vi vil alle gerne spille Champions League - og nu er vi der. Jeg glæder mig allerede, men først skal vi vel feste en fire-fem dages tid.

Også direktør HC Warrer var naturligvis et stort smil.

- Vi er helt oppe at ringe. Jeg synes, det er meget fortjent, at vi står med guldet. DM-guld er bare det vigtigste, så det er meget, meget stort.