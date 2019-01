Herning: - Jeg lærte at spille håndbold i Aalborg. For norske spillere er Danmark et unikt sted. Mange norske spillere er taget til Danmark og har udviklet sig, og jeg har kun gode minder fra Danmark, siger den norske superstjerne Sander Sagosen.

Han er den bedste håndboldspiller, Norge har haft, og han er Norges store håb i kampen om en medalje - som da Norge vandt sølvmedaljer efter finalekamp mod Frankrig ved VM i 2017.

- Vi har vundet sikre sejre i alle vore kampe, og det samme har Danmark, men begge hold har også kunnet spare på kræfterne undervejs. Nu kommer den store styrkeprøve. For os handler det om en plads i semifinalen i Hamburg.

- Jeg ved, det bliver en hård kamp mod Danmark. De har mange store spillere, og jeg har selv fornøjelsen at spille sammen med Mikkel Hansen i Paris St. Germain. Jeg mener, at Mikkel Hansen er verdens bedste håndboldspiller. Han har et fantastisk skud, og jeg har lært meget ved at træne sammen med så store spillere, som der er i min franske klub.

- Vi vandt sølvmedaljer i Frankrig, men jeg synes, vi er blevet endnu bedre, men Danmark har også et stærkt hold. Ud over Mikkel Hansen har de Rasmus Lauge og en fantastisk målmand i Niklas Landin, og så er danskerne meget stærke i duelspillet.

- Hvis danskerne vil stoppe mig med hårde midler, må jeg bare give igen af samme skuffe. Det har jeg prøvet før, siger Sander Sagosen.

Den norske venstrehåndsskytte Magnus Rød har gjort det fint i de første kampe. Han er førstevalg som højre back efter at Kent Robin Tønnesen er blevet skadet, og han ser frem til at møde sine klubkammerater fra Flensburg/Handewitt.

- Jeg kender danskerne og specielt mine holdkammerater fra Flensburg/Handewitt. Jeg spiller sammen i højre side med Lasse Svan. Vi glæder os til at møde Danmark, og jeg synes, det ligner en meget jævnbyrdig kamp. Danskerne er favoritter, fordi de har hjemmebane, men vi har nu også nogle tusind nordmænd til at støtte os. Det har vi mærket i de første kampe, og selv om danskerne laver masser af larm, kommer vi også til at høre, at mange landsmænd er rejst herned for at støtte os, siger den lange norske venstrehåndsskytte.