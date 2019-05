San Jose-triumf spolerer dansk håb om VM-forstærkning

San Jose Sharks er videre i NHL-slutspillet, og det betyder, at Alexander True må vente på sin VM-debut.

Der var vild jubel blandt ishockeyspillerne i San Jose Sharks, da NHL-klubben natten til torsdag sled sig videre i slutspillet om Stanley Cup-trofæet med en sejr i syvende og afgørende kamp mod Colorado Avalanche.

Men nyheden er formentlig ikke blevet modtaget med samme begejstring af den danske landstræner Heinz Ehlers i VM-lejren i Slovakiet omkring 7000 kilometer væk.

San Joses sejr ødelægger nemlig i første omgang muligheden for at kunne præsentere en spændende dansk debutant i VM-turneringen, der for Danmarks vedkommende begynder lørdag.

Ehlers har holdt en plads åben til 21-årige Alexander True, en kæmpestor og målfarlig centerspiller - og i øvrigt landstrænerens nevø.

Men True er på kontrakt hos netop San Jose Sharks, og selv om han aldrig har spillet på NHL-holdet, er han bundet, så længe klubben er med i slutspillet.

Med nattens sejr er San Joses sæson som minimum blevet forlænget frem til næste weekend, og da er det formentlig for sent at hente True til Slovakiet.

Han var allerede inde i VM-billedet sidste år, men blev ved den lejlighed bremset af slutspilskampe med San José Barracuda i udviklingsligaen AHL.

Her har True taget et stort skridt fremad i den netop overståede sæson, hvor han blev klubbens topscorer med 57 point i 72 kampe.

Den slags kvaliteter foran mål kunne den danske landstræner godt have brugt ved VM.

- Han er en utrolig ansvarlig center. Jeg skal være ærlig og sige, at det er begrænset, hvad jeg har set af ham det seneste år.

- Men når man laver over 50 point i AHL, er man berettiget til at være med på landsholdet, sagde Heinz Ehlers ved ankomsten til VM-lejren i Kosice onsdag aften.

Skal det danske landshold have yderligere forstærkning fra Nordamerika, ligger håbet nu hos fysisk stærke og aggressive Patrick Russell.

Forwarden har i denne sæson spillet seks NHL-kampe for Edmonton Oilers, men er lige nu i gang med slutspillet for sin AHL-klub, Bakersfield Condors.

Han var med i en scoring, da Bakersfield natten til torsdag vandt 7-6 over San Diego Gulls og dermed fik reduceret til 1-2 i kvartfinaleserien.

Taber Russell og co. de næste to kampe, er sæsonen slut natten til søndag. I så fald vil der være håb om, at Russell kan komme til Kosice og være med i den sidste del af gruppefasen ved VM.

Blandt de 26 spillere, Heinz Ehlers har med i Slovakiet, er der lige nu to NHL-spillere i form af Lars Eller fra Washington Capitals og Ottawa Senators-spilleren Mikkel Bødker.

Danmark åbner VM med en kamp mod Frankrig lørdag middag.