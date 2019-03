Sammenhold: SønderjyskE vinder i et kæmpe drama

Håndbold: SønderjyskE gjorde, hvad de skulle fredag aften i den svære udekamp mod Mors-Thy.

Gæsterne nappede de to point og holdt sig dermed 100 procent inde i kampen om den sidste af de otte slutspilspladser.

SønderjyskE har nu et enkelt mere end Ribe-Esbjerg, der dog igen kan gå forbi SønderjyskE, hvis holdet vinder udekampen i Ringsted.

Men det var et sandt drama i Thyhallen.

Allerede i første halvleg var kampen præget af stor jævnbyrdighed. Holdene fulgtes stort set ad på måltavlen, men SønderjyskE havde alligevel den ene profil, der gjorde, at de lyseblå lige trak en smule i de sidste minutter og kunne gå i omklædningsrummet med en føring på 13-10.

Og Oliver Eggert var den store oplevelse. Han fordelte boldene godt i angrebet, og han var selv hamrende farlig og bankede fem bolde i kassen inden sidebyttet, men der var også flere andre oplivende præstationer hos udeholdet, hvor man bare må lette på hatten for målmand Thorsten Fries.

Cheftræner Kasper Christensen kunne op til kampen fortælle, at Fries igen var blevet ramt i hovedet i forbindelse med en træning og nu døjede med nakkesmerter, men hvad gør man ikke for sin klub og sine holdkammerater?

Og det var faktisk ikke kun nakken, som den gode Fries havde problemer med. Manden kunne faktisk dårligt gå. Han trak i hvert fald voldsomt på det ene ben, men han blev stående derinde, og han gjorde det helt bestemt hæderligt.

Herfra også ros til forsvaret foran Fries, der virkelig tacklede, så det fløjtede med store folk som Frederik Børm, Rasmus Bertelsen og Frederik Ladefoged inde i det området, hvor det virkelig gør ondt. Klassearbejde.

Selvom Mors-Thy scorede de første to mål i anden halvleg og dermed kom på 12-13, blev udsigterne til SønderjyskE-sejr betydeligt bedre i de følgende minutter, hvor krigeren Frederik Børm bød ind med et par fine scoringer. Det var medvirkende til, at udeholdet pludselig var foran 18-13 - og så begyndte det for alvor at dufte af sig.

Men en håndfuld mål er bare ikke ret meget i håndbold. Mors-Thy-profilerne Erik Toft og Marcus Dahlin begyndte at røre på sig, men det gjorde SønderjyskE-træner Kasper Christensen også, da hjemmeholdet kom på 18-19. Christensen dikterede syv mod seks i angrebsspillet, og det betød, at Kristian Dahl Pedersne afløste Fries i målet, da han på ingen måde kunne komme spurtende tilbage i målet, når der var brug for det.

Og Dahl indledte da lige med en håndfuld redninger, og så var det plus tre til gæsterne, men alligevel blev slutfasen utrolig tæt og meget hektisk med flere udvisninger - og så udviklede det sig nærmest til slagsmål mellem Asbjørn Madsen og SønderjyskE's Frederik Ladefoged.

Mors-Thy reducerede til 23-24, men i kampens sidste angreb lukkede og slukkede SønderjyskE's Arnar Halfdansson til slutfacit på 25-23.

SønderjyskE lever i den grad.