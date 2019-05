Samarbejdet er slut: Jan Paulsen og Ribe-Esbjerg går hver til sit

Ribe-Esbjerg HH: Det rakte som bekendt lige akkurat ikke til en plads i slutspillet, men alligevel må man sige, at det havde en pæn effekt, da klubben tilbage i slutningen af oktober lavede en aftale for resten af sæsonen med Jan Paulsen.

Da Paulsen trådte til for at supplere Lars Walther, havde Ribe-Esbjerg blot hentet fire point i ni kampe og var næstsidst i ligaen. Efterfølgende fik Paulsen pumpet ny energi ind i holdet, resultaterne blev markant bedre, og klubben var ekstremt tæt på at indfri målsætningen om at være en del af slutspillet.

Men Jan Paulsen bliver ikke en del af Ribe-Esbjerg HH fremadrettet. Det fortæller sportschef Sune Agerschou.

- Jan kom til os for omkring en måned siden, hvor han sagde, at han ikke ønskede at fortsætte, så den blev sådan set allerede lukket på det tidspunkt.

- Men helt bestemt stor ros herfra. Det var det rigtige at hente Jan ind, og jeg synes, at han har leveret et stykke professionelt arbejde.

Ville du gerne have beholdt Jan Paulsen i den kommende sæson, hvis han ikke var kommet og havde sagt, at han ønskede at stoppe?

- Det nåede ikke at blive et tema, men han gjorde det godt. Jan har masser af power, og han har leveret, hvad vi forventede.

Det har ikke været muligt at træffe for Jan Paulsen for en kommentar.

Ribe-Esbjergs plan er, at Lars Walther skal fortsætte som cheftræner i den kommende sæson, men han kommer ikke til at stå alene med ansvaret.

- Vi skal have en træner mere tilknyttet. Det har denne sæson vist, så det arbejder vi hårdt på, men lige nu er vi ikke tæt på noget, erkender Sune Agerschou.

TV2 Sporten har tidligere skrevet, at I har haft Ian Marko Fog (tidligere Nordsjælland-træner, red.) til samtale. Kan du bekræfte det?

- Det har jeg ingen kommentarer til, men jeg kan sige, at vi nok skal finde en dygtig træner til at stå ved siden af Lars Walther.

Sune Agerschou fortæller desuden, at klubben inden længe forventer at kunne løfte sløret for to-tre nye spillere.