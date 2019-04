Salah: Fire sejre mere gør Liverpool til mester

Liverpool hentede søndag tre vitale point til den tætte topduel om det engelske mesterskab.

På hjemmebanen Anfield vandt Liverpool med 2-0 over Chelsea. Sejren bragte Liverpool tilbage på førstepladsen i Premier League med 85 point for 34 kampe, mens Manchester City har 83 point for 33 spillede opgør.

Altså kan City selv afgøre sagerne med sejre i de fem sidste kampe, men Liverpool-målscorer Mohamed Salah har tiltro til, at City snubler undervejs i de sidste runder.

I hvert fald forventer han, at Liverpool bliver mester i tilfælde af sejre i de sidste fire kampe mod Cardiff (ude), Huddersfield (hjemme), Newcastle (ude) og Wolverhampton (hjemme).

- Det er min overbevisning, ja. Vi skal bare fokusere på vores egne kamp og håbe, at Manchester City smider point, siger Mohamed Salah til Sky Sports.

City skal næste gang møde Tottenham hjemme, inden en svær udekamp venter mod Manchester United. I de sidste tre kampe skal City møde Burnley (ude), Leicester (hjemme) og Brighton (ude).

Den forsvarende mester er dog inde i en fremragende stime med ni ligasejre i træk. Ikke siden nederlaget i udekampen mod Newcastle 29. januar har holdet City tabt point.

Søndag sikrede holdet en udesejr på 3-1 over Crystal Palace, få minutter inden Liverpool gik på banen mod Chelsea.

Salah fortæller, at han skævede til begivenhederne i den anden kamp.

- Jeg fulgte med i Manchester City-kampen for at se resultatet, da det kunne hjælpe os, men også presse os til at præstere bedre. Vi var nødt til at score, da vi ikke må tabe point. Jeg kendte godt til Citys resultat.

Liverpools næste kamp er mod Cardiff på søndag, mens Citys møde med Tottenham løber af stablen dagen forinden.