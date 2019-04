Sæsonstart: Super GT har det stærkeste felt nogensinde

Super GT: Så er der igen gang i motorlarmen på Padborg Park, når bilerne drøner ned af langsiden med over 200 kilometer i timen. For efter en længere vinterpause blev der tirsdag testet biler på Padborg Park.

Og alt tyder på, at det bliver et tæt løb, når årets Super GT bliver skudt i gang i slutningen af april - også på den sønderjyske bane.

Både kørerne og arrangørerne er enige om, at det bliver et brag af en sæson. I år bliver løbene nemlig med endnu flere og stærkere kørere.

- Det bliver rigtig svært, for de nye kørere, der er kommet til i år, er virkelig dygtige. Der har aldrig været så stærkt et felt som i år, siger 42-årige Carsten Lorentzen fra Haderslev, der kører for Team Jørgen Hansen Biler.

I 2015 var der 15 biler i Super GT, mens man i år regner med at komme op på et sted mellem 22 og 25. Samtidig kalder Tom Gaarde Pedersen, promotor og ejer af Padborg Park, årets Super GT for det sværeste mesterskab i Danmark at vinde i år.