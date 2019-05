Sæsonen er slut for skadet Luis Suarez

FC Barcelona må spille sæsonen færdig uden angriberen Luis Suarez.

Uruguayaneren står foran en pause på fire til seks uger, efter at han har fået foretaget en meniskoperation. Det oplyser den spanske klub på sin hjemmeside.

Dermed går han glip af den spanske pokalfinale, hvor Barcelona 25. maj skal møde Valencia.

Suarez går også glip af ligakampene mod Getafe og Eibar, men kampene har ikke den store betydning for Barcelona, der allerede har vundet mesterskabet.

Torsdag meddelte Barcelona, at angriberen stod foran en operation, og at en endelig skadesprognose først kunne meddeles efter operationen. Indgrebet blev foretaget af en læge under opsyn af Barcelonas sundhedsstab.

Luis Suarez slutter sæsonen på 25 mål i 49 kampe på tværs af alle turneringer for FC Barcelona.