- Her var de første fem minutter lige som den første kamp, hvor vi sad på kampen, men vi kom ikke ud af det så godt, som vi skulle have gjort, uheldigvis.

- Jeg synes, at begge kampe startede med os som dominerende. Det første skift i hjemmekampen var seks og et halvt minut, og vi havde pucken i seks minutter og kom ud af det med en føring på et mål, sagde Pederson.

Døde med skøjterne på

Han ærgrede sig over flere uheld som skader og karantæner, men understregede samtidig, at det ikke var undskyldninger. Som den svenske center, Kim Karlsson, der blev skadet inden slutspillet.

- Kim Karlsson kom til skade to dage, inden serien startede. Vi fik karantæner. Vi har ramt målstolper og har haft scoringschancer, der ikke gik vores vej og i stedet gik ind for de andre, sagde Pederson.

Trods fredagens skuffelse havde han ros til sine spillere.

- Vi fik det ud i syv kampe, og gutterne døde med deres skøjter på, mente han.

- Med et komplet hold kunne vi have gjort nogle ting anderledes, men vi havde ikke en fjerdekæde at bruge af. Men det er, hvad det er.

Én af de få brancher, hvor man bestemt ikke har lyst til at gå på sommerferie, er i ishockeybranchen, men det er det, der er udsigten nu for Esbjerg Energy.

- Før jeg tager hjem, er der meget, der skal gøres. Der skal holdes møder med spillere, og tankerne for næste sæson er allerede i gang. En sæson er slut, og en ny begynder, lød det fra Mark Pederson.

Nogen siger, at heldet følger de tossede. Andre, at heldet følger dem, der opsøger det. Sådan er det ofte i elitesport. Men fredag aften kunne man ikke klandre Energy for ikke at lede efter heldet. Esbjerg-holdet fandt det bare ikke, der helt oppe i den nordligste ende af den jyske motorvej.

Esbjerg fandt sin skæbne for denne sæson. Og skæbnen tilsiger en tidlig sommerferie.

Sådan var det den aften i Frederikshavn. Efter endt arbejdsdag.