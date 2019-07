Så er holdet næsten på plads: SønderjyskE henter amerikaner i Norge

SønderjyskE er med endnu en underskrevet spillerkontrakt tæt på at have holdet klar til den kommende sæson.

Sønderjyske: I næste sæson skal amerikanske Phil Lane trække i den lyseblå trøje. Forwarden har nemlig lavet en aftale med SønderjyskE, der nu er tæt på at have holdet klar til den kommende sæson. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den 27-årige amerikaner kommer fra den norske klub Stavanger Oilers. Han er 191 centimeter høj og vejer 96 kilo.

- Det er en rigtig power-forward, vi får i Phil Lane, og han har en højde og drøjde, som han udnytter godt ude på banen. Vi håber, at han kan hjælpe os med at finde vej til netmaskerne, siger sportschef Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

I den sidste sæson lavede Lane 33 point i 40 kampe for Stavanger.

- Det er en spiller, der giver sig fuldt ud i hver eneste kamp, og han er allerbedst, når det gælder de store kampe. Det er en angriber, der er god til at beskytte pucken med sin størrelse, og det er også en, vi kommer til at bruge i over- og undertal, siger Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Udover den norske klub har Phil Lane tidligere spillet i Rochester Alliance, Buffalo Jr. Sabres, Brampton Battalion, Portland Pirates, Springfield Falcons, Adirondack Thunder, Atlanta Gladiators, Milwaukee Admirals, Binghamton Devils og Cleveland Monsters.