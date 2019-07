Så er hele SønderjyskE-truppen på plads

Den 185 centimeter høje forward har også været forbi NHL, hvor han står noteret for otte kampe for Anaheim Ducks.

- Han er en rigtig ledertype, der altid sætter holdet først, og han er bare en rigtig god fyr, som kommer til at passe godt ind i vores omklædningsrum. Han er en hårdtarbejdende type, der gerne vil gå på mål, og han kommer til at passe godt ind sammen med de øvrige spillere, vi har hentet ind til holdet, siger Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

- Det er en spiller, som jeg har store forventninger til, og det glæder mig, at vi kunne hente ham til klubben, efter han har slået sit navn fast i østrigsk hockey, hvor vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på ham, siger sportschef, Kim Lykkeskov, i pressemeddelelsen.

Tilfreds sportschef

Den nye kontrakt med forwarden betyder, at SønderjyskE har en fuldendt trup til den kommende ishockey-sæson, der begynder i starten af september.

- Der bliver altid brugt en masse tid og research på at finde de rigtige spillere, og jeg er glad for, at vi nu er kommet på plads med vores hold til den kommende sæson af Metal Ligaen. Jeg synes, vi har fået samlet en god enhed med flere spændende typer, og jeg glæder mig allerede, til vi skal i gang den 6. september, siger Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

SønderjyskE's første kamp bliver spillet på hjemmebane, hvor modstanderen er Herning Blue Fox.