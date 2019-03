TEAM ESBJERG: Der er smil på læben, og det er faktisk et rigtig bredt et af slagsen.

Det obligatoriske sundhedstjek er veloverstået, og kontrakten er skrevet under, så nu er nyheden klar til at blive sluppet løs.

32-årige Rikke Poulsen og Team Esbjerg har fået papir på hinanden, hvilket betyder, at den rutinerede målvogter skal spille i det vestjyske i de kommende to sæsoner.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg kommer til en god og stabil klub med en meget spændende spillertrup, så jeg ser virkelig frem til at skifte, siger Rikke Poulsen, der er i gang med sin femte sæson i Viborg HK.

- Det har jeg også været godt tilfreds med, men nu var tiden bare inde at prøve noget nyt. Jeg føler, at jeg har brug for en ny udfordring.

Og Poulsen og Team Esbjerg har fået talt en del sammen i den seneste lille måneds tid, da det stod klart, at Sandra Toft allerede smutter til sommer for at prøve lykken i franske Brest Bretagne.

- Fornemmelsen er bare den helt rigtige. Team Esbjerg er en klub, som har udviklet sig rigtig godt og lagt lag på i de seneste fire-fem år. Og så har klubben jo bare en fantastisk hjemmebane, hvor der altid kommer mange tilskuere.

- Desuden tiltaler det mig meget, at klubben er yderst seriøst og går efter at vinde alt, hvad den stiller op i. Jeg har præcis den samme indgangsvinkel, for jeg vil også vinde hver eneste gang, så jeg kommer til Team Esbjerg for at vinde medaljer.