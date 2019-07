Så er det på plads: Her er Team Esbjergs nye assistenttræner

Ana Razdorov har senest været træner for Fredericia HK. Nu skal hun være assistenttræner for Jesper Jensen hos de danske mestre fra Team Esbjerg. Foto: Morten Pape

45-årige Ana Razdorov afløser Mette Melgaard som assistenttræner for Team Esbjerg. - Flere har været i spil til jobbet, men jeg har en rigtig god fornemmelse, siger cheftræner Jesper Jensen.

TEAM ESBJERG: Havde det stået til cheftræner Jesper Jensen og Team Esbjergs øvrige sportslige ledelse, havde Mette Melgaard fortsat endnu nogle sæsoner som assistenttræner, men den tidligere landsholdsspiller og tredobbelte Champions League-vinder meddelte for flere måneder siden, at hun ønskede mere tid til familien og til det civile job som advokatfuldmægtig. Så der skulle findes en afløser, og det er nu lykkedes. Valget er faldet på serbisk fødte Ana Razdorov, der også hedder Lyø til efternavn, da hun er gift og har tre børn sammen med den tidligere volleyballspiller Peter Lyø. - Der har været en lang proces, men vi ville gerne være helt sikker på, at vi fandt den rigtige. Og det tror vi, at vi har gjort, siger cheftræner Jesper Jensen, der sammen med assistent Melgaard i den forgangne sæson gjorde Team Esbjerg til dansk mester med finalesejr over Herning-Ikast. - Mange har været interesserede i jobbet, og vi har selvfølgelig talt med flere forskellige, men da vi havde haft møde med Ana, var vi ikke i tvivl. Vi kunne straks mærke, at hun virkelig brænder for det her.

Foto: Thorkild Amdi/Scanpix Danmark Et billede fra en ligakamp tilbage i januar 2003 mellem GOG og Slagelse. Ana Razdorov, til venstre, i duel mod Mette Melgaard, som hun nu afløser i Team Esbjerg. Arkivfoto/Scanpix

Den rette profil Den opfattelse deles af bestyrelsesformand Bjarne Pedersen. - Vi har været vidt omkring for at finde den rette profil til jobbet som assistenttræner i Team Esbjerg, men nu får vi igen en assistenttræner som selv har spillet på højt niveau, og som vil kunne supplere vores cheftræner på fornemste vis, så vi glæder os virkelig til at byde Ana velkommen og til at samarbejde med hende de kommende år. Ana Razdorov, der i løbet af sin aktive karriere skiftede sit serbiske pas ud med et hollandsk af slagsen, spillede i Odense, GOG, Kolding, Aarhus og Slagelse. Derefter gik hun trænervejen og har senest stået i spidsen for Fredericias kvinder. Det skulle hun egentlig være fortsat med også i den kommende sæson, men så kom Team Esbjerg på banen, og Razdorov var ikke i tvivl om, at hun skulle gribe ud efter den chance. - Jeg glæder mig helt vanvittigt. Det bliver fantastisk at skulle være med inde omkring så godt et hold med et topprofessionelt setup. Det har jeg virkelig savnet, fortæller Ana Razdorov, der bor med familien i Odense, og det bliver der ikke lavet om på. - Jeg skal ikke lave andet end at være assistent i Team Esbjerg, så det giver absolut ingen problemer. Jeg går 110 procent ind i det her.

En vindertype Og det er en rigtig vindertype, som er med ombord, når Team Esbjerg-truppen samles igen den 17. juli. Det fortæller Jesper Banke, der er sportsjournalist på Fredericia Dagblad og derfor har fulgt Razdorovs trænerarbejde i det østjyske. - Hun har et enormt vindergen, og derfor har hun også meget svært ved at tabe. Når hendes hold har spillet alt for dårligt, orker hun næsten ikke at forholde sig til det, men hun er flink og rar og skal nok gøre det godt, vurderer Jesper Banke. Og netop Razdorovs personlighed har været afgørende for Jesper Jensen. - Desuden ville vi gerne have en kvinde, som selv har spillet på højt niveau. Arbejdsopgaverne fordeler vi senere, men vi glæder os.