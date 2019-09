Simon Smidts helflugter efter syv minutter sparkede Kolding IF i gang med en underholdende sejr på 4-2 over Skive.

- Det var bare en lettelse for alle, for vi har haft det lidt svært de sidste fem kampe. I hvert fald på pointtavlen, sagde Smidt, som mener, at Kolding IF har fortjent flere point.

KOLDING IF: Simon Smidt så dårligt sin egen drømmescoring efter syv minutter, da Kolding IF vendte modgangen og slog Skive 4-2 i 1. division. Solen blændede Smidt. Men han hørte brølet fra publikum, da hans helflugter tog turen fra hans venstre støvle fem meter uden for feltet til netmaskerne i Skive-målet.

- Vi er her for at blive

Kolding-træner Anders Jensen glædede sig over, at energien og modet var tilbage på holdet.

- Vi snakkede også om inden kampen, at vi ikke får noget, hvis ikke vi går efter det. Det er Simon rigtig god til, for han er alt eller intet, når han drøner til de ting. Bare det, at vi har de folk, der tror på, at de bare kan drøne den i kassen, forplanter sig, og vi tror på det hele vejen, sagde træneren, der roste Skive for at være et rigtig stærkt hold med rutine fra øverste hylde.

- Det er en stærk fighterindsats. Vi holder vores hjemmebane, hvilket også er vigtigt. Her har vi ikke tabt endnu i år og kun spillet uafgjort mod Fremad Amager og Vejle og ellers vundet resten, sagde Anders Jensen efter holdets første sejr siden midten af august.

- Det var en super indsats af drengene, der viste, at vi er her, og vi er her for at blive, understregede træneren.

Han konstaterede, at Kolding IF nu har visket den seneste tids snak om manglende sejre bort inden de vanskelige kampe ude mod Viborg, hjemme mod Fredericia og ude mod Vejle.