SÅDAN: Niels-Kristian Iversen er tilbage i grandprix-serien

SPEEDWAY: Lørdag aften blev en rigtig fin aften for speedwaykøreren Niels Kristian Iversen.

Den 36-årige stjerne kørte sig nemlig til en andenplads ved GP Challenge i tyske Landshut - og det betyder, at Iversen sikrede sig en af de tre billetter til grandprix-serien 2019.

- Det er mega fedt. Jeg er super glad. Det er jo noget af et nåleøje at komme igennem, fortalte Niels-Kristian Iversen til JydskeVestkysten lige efter løbet.

Niels-Kristian Iversen sluttede på 11 point, men allerede inden sit sidste heat var han sikker på at slutte i top tre, og dermed var GP-billetten hjemme.

- Jeg bliver så kørt helt ud af tyske Martin Smolinski i tredje sving, selvom jeg er forrest. Jeg ved ikke lige, hvad det handlede, da han ikke kunne gå videre. Jeg kunne have valgt at smide cyklen, men jeg fortsatte alligevel. Det var jo ikke noget på spil til sidst, forklarede han.

GP-kvalifikationen giver Iversen masser af selvtillid frem mod næste lørdag, hvor han hjemme på Granly Speedway Arena i Esbjerg har mulighed for at vinde sin syvende individuelle DM-titel i træk. Sker det, kommer han på omgangshøjde med selveste Ole Olsen.

- Det her er i hvert fald med til at give mig troen på, at det kan lade sig gøre. Jeg var godt kørende i Landshut, og det skal jeg tage mig med.

I denne sæson er Iversen førstereserve i grandprix-serien. Han har allerede kørt to løb, men nu får det ikke den store betydning, om han får flere løb eller ej.

- Men jeg vil gerne ud at køre flere grandprixer. Om ikke andet så for hyggens skyld, griner Niels-Kristian Iversen.

Kenneth Bjerre og Hans Andersen var også med i Landshut, men de formåede ikke at køre sig i top tre.

Bjerre blev nummer ti med syv point, mens Andersen hentede seks point og blev nummer 13.

Polske Janusz Kolodzjek og svenske Antonio Lindbäck snuppede første- og tredjepladsen i Landshut og kan også kalde sig GP-kørere 2019.