Rygter og kontraktudløb: Sportschefen fortæller om trænersituationen i Ribe-Esbjerg

Sune Agerschou, sportschef i Ribe-Esbjerg HH, hvem er træner for holdet i næste sæson?

- Hvem, der er træner for Ribe-Esbjerg HH, er en bestyrelsesbeslutning, det er ikke mig, jeg er formand for eliteudvalget, der er underlagt bestyrelsen. Det er en bestyrelse, der definerer og bestemmer, hvem der er træner i Ribe-Esbjerg HH. Generelt i forhold til, hvem der er træner og ikke er træner, så er vi i en verden, hvor alt er foranderligt, og alt kan ske. Men det, jeg forholder mig til, er, at Lars Walther har en aftale til næste år, og derfor er han træner for holdet i næste sæson.

Kan du be- eller afkræfte det, TV2 Sport skriver om, at I har haft Ian Marko Fog til samtale.

- Jeg kommenterer aldrig nogensinde på, hvilke trænere, spillere og så videre vi har møder med. Vi har samtaler med 40-50 spillere per sæson, og hvis vi hver gang skulle kommentere på alle de snakke, vi har, og alle de snakke som af forskellige årsager ikke bliver til noget, det ville simpelthen være skruen uden ende. Generelt så kommenterer jeg aldrig på specifikke spillere eller trænere. Det ville være useriøst, hvis jeg gjorde det i pressen.

Lars Walther fortæller os, at han har to års yderligere kontrakt med jer uagtet, at klubben ikke kom i slutspillet. Stemmer det?

- Jeg synes, det ville være et meget skidt signal af mig at fortælle, hvordan den enkeltes ansættelsesforhold og så videre er udformet til offentligt skue. Vi har en persondatalov, og det er i øvrigt på kanten med den, lader jeg mig fortælle, så det må jeg hellere lade være med at kommentere på.

I har for tiden to sidestillede trænere. Skal I også have det i næste sæson?

- Det er i hvert fald planen, at vi har to trænere. Det er det, der er planen. Det er det, jeg går ud fra, at bestyrelsen realiserer. Så i min verden vil det være mest optimalt at have to trænere, som vi har haft i indeværende sæson. Men hvad der bliver besluttet, ved jeg ikke pt, men jeg går da ud fra, at det også er den model, vi forfølger i næste sæson.

Jan Paulsen har kontraktudløb efter sæsonen. Vil I beholde ham?

- Jeg synes, at Jan Paulsen har gjort et rigtigt godt stykke arbejde i Ribe-Esbjerg HH, og det har vi i klubben været glade for. Om han skal være i klubben, det må du simpelthen spørge formanden for bestyrelsen om.

Har han givet udtryk for, at han er interesseret i at fortsætte?

- Han kunne godt, tror jeg, været interesseret i at fortsætte, men om han gør det, det er jeg simpelthen usikker på. Det handler meget om forskellige ting, som er vigtige for ham, at han kan få opfyldt, og det skal klubben nu tage stilling til, om kan lade sig gøre, eller om det er bedre med en anden mand. I min verden synes jeg, at Jan har gjort et flot stykke arbejde. Jeg synes, det er tydeligt, at også efter han kom ind, er der blevet sat nogle ting i struktur og system. Men nu har Jan en aftale, der udløber efter sæsonen, og det betyder, det lige nu er usikkert om han fortsætter.