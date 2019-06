Rutinerede Iversen trænger til en tur på podiet

- Banen i Prag er udmærket, men det er en bane, hvor vi ved, at starterne bliver ret afgørende, da der ikke er så meget plads at overhale på, så det handler jo om at køre sig til nogle gode startplaceringer og være første mand nede i det første hjørne. Det lyder enkelt, men det er det nu ikke.

- Særligt det første grandprix i Warszawa var fint fra min side. Den aften kunne jeg have vundet, mens jeg så var en anelse mere uheldig i Slovenien sidste gang og havde en maskinskade undervejs, og det koster bare, men jeg tror fuldt og fast på, at jeg har en god chance i Prag, vurderer Niels-Kristian Iversen, der igen skal forsvare de danske farver sammen med formstærke Leon Madsen.

Mange om buddet

Svenske Fredrik Lindgren vandt på Marketa for et år siden, mens australske Jason Doyle, der for nylig afløste Niels-Kristian Iversen i en ligamatch for Esbjerg og lavede maksimumpoint, vandt i både 2016 og 2017.

- Der er mange om buddet, men jeg har kun fokus på mig selv. Jeg har ikke været på podiet endnu i denne sæson, så det må gerne blive denne gang. Muligheden er der, og den skal forfølges. Der er ikke plads til svipsere, understreger Niels-Kristian Iversen.

I øvrigt kunne det måske nok være en rimelig god idé at gøre det godt i "Den Gyldne Stad". I de seneste 15 år har man ni gange kunnet konstaterer, at den kører som vinder i Prag, også ender med at blive verdensmester.

Polakkerne Bartosz Zmarzlik, der er bookmakernes favorit til at snuppe sejren lørdag aften, og Patryk Dudek topper i øjeblikket kampen om den individuelle VM-titel med hver 28 point. Derefter følger Leon Madsen, Martin Vaculik og Niels-Kristian Iversen med henholdsvis 26, 24 og 21 point.

Grandprixet kan følges på TV3 Max fra kl. 19.00.