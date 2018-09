Russisk atletik vil have ophævet karantæne og går til CAS

Rusland er utilfreds med ikke at kunne konkurrere internationalt igen i atletik efter ophævelse af karantæne.

I sidste uge ophævede Det Internationale Antidopingagentur (Wada) den cirka tre år lange karantæne af Ruslands Antidopingagentur (Rusada).

Ophævelsen har fået håbet til at spire hos Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) om at blive lukket ind i varmen igen hos Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

Rusaf har skrevet et brev til IAAF, som det britiske medie BBC kan referere fra. Her meddeler Rusaf, at forbundet vil sende sagen videre til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Vi er udelukkende interesseret i fairness, retfærdighed og ligebehandling af rene atleter, meddeler Rusaf ifølge BBC i brevet.

- Vi står til jeres rådighed for at tale om de næste skridt, så snart I har mulighed for det.

- I mellemtiden har vi ingen anden mulighed end at indsende en appel til CAS mod IAAF's beslutning i juli, hvor IAAF's Council besluttede at forlænge Rusafs karantæne, meddeler Ruslands atletikforbund.

Det vil være overraskende, hvis russerne får noget ud af det, i hvert fald i første omgang.

I sidste uge sagde IAAF's præsident, Sebastian Coe, at han ikke anså alle kriterier som opfyldt, før forbundet igen kan byde velkommen til russere på atletikbanerne.

- Genoptagelsen af Rusada i Wada var en af tre forudsætninger, sagde Sebastian Coe søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten ser stadig to vigtige punkter, som russerne skal leve op til, før IAAF vil overveje at ophæve udelukkelsen af de russiske atletikudøvere.

IAAF kræver, at de russiske myndigheder anerkender, at de sportslige myndigheder i Rusland var involveret i den omfattende doping i landet, hvilket undersøgelser tidligere har påvist.

Det skete i Wada-rapporten, der blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren.

Mange af konklusionerne gik igen i en rapport fra denne sommer, som blev udarbejdet i regi af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), og som fik navnet Schmid-rapporten.

- De russiske myndigheder skal også give adgang til data fra dopingtester fra laboratoriet i Moskva i perioden fra 2011 til 2015, sagde Sebastian Coe søndag ifølge AFP.

Det kræver IAAF-præsidenten for at kunne beslutte, om der er yderligere sager at forfølge.

Ruslands atletikudøvere har været udelukket i flere år på grund af afsløringerne om systematisk dopingbrug.

De russiske atletikudøvere deltog derfor ikke ved OL i Rio i 2016, ligesom at de russiske atletikudøvere også var udelukket fra VM i atletik i fjor og EM i Berlin i år.

IOC ophævede Ruslands karantæne efter vinter-OL i februar.

IAAF har en gruppe, der undersøger emnet i detaljer, og den gruppe vil udgive en rapport med anbefalinger, som IAAF Council vil forhold sig til i december.