Rungsted-målmand fra Vojens: - SønderjyskE lægger sig næppe ned

SønderjyskE: Thomas Lillie er fra Vojens, og fredag aften kan han løfte DM-guldet i Vojens, hvis Rungsted vinder den fjerde kamp på stribe over SønderjyskE.

Rungsted-målmanden lægger ikke skjul på, at det er en ønskesituation at være foran 3-0 efter tre kampe i finaleserien, men han forventer ikke, at et slukøret SønderjyskE-mandskab giver sejren væk.

- Det er en dejlig følelse at have vundet de tre første. At sige alt andet ville være at lyve. Det er tre gode, første skridt. Vi mangler det sidste. Men det kræver hårdt arbejde, for jeg tror næppe, at SønderjyskE lægger sig ned, siger Thomas Lillie.

3-0 ser overbevisende ud, men Rungsted-målmanden føler ikke, at Rungsted har været overlegen.

- Det har været tætte kampe alle sammen. Jeg føler, at vi har været lidt skarpere på alle parametre, siger han.

Og så mener han, at Rungsted har været en smule heldigere end SønderjyskE.

- Vi har måske haft marginalerne med os, siger han.

- Vi har kun vundet kampe med små marginaler. Et heldigt bounce til SønderjyskE, så havde der måske stået 2-1 til dem eller os og ikke 3-0. Den første kamp (4-3 til Rungsted efter to overtidsperioder, red.) kunne lige så godt være gået deres vej.