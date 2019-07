Rune får wildcard til hollandsk challenger-turnering

I denne uge har det danske tennistalent Holger Rune spillet mod jævnaldrende i juniorturneringen i Wimbledon, men i den kommende uge skal han igen prøve kræfter med en seniorturnering.

Således har han for anden gang fået et wildcard til en ATP Challenger-turnering, der er det næsthøjeste niveau. Denne gang er det Van Mossel Kia Dutch Open i hollandske Amersfoort.

Det fortæller Holger Rune efter sin doublekamp i Wimbledon fredag.

- Det glæder jeg mig til at prøve igen. Nu skal jeg lige hjem til Danmark, og så tager vi videre til Holland, siger Holger Rune.

Den hollandske turnering bekræfter også oplysningen på sin hjemmeside.

Rune fortæller endvidere, at han efterfølgende skal deltage i en 25.000 dollar-turnering i Italien på seniorplan.

Tidligere på sommeren vandt han juniorturneringen i French Open, og han havde håbet på en gentagelse i Wimbledon, men det blev i stedet til et exit allerede i ottendedelsfinalen.

- Jeg spillede forfærdeligt ringe. Det var så meget under niveau, men sådan er det nogle gange i tennis, erkender Rune.

Fredag røg han så ud af doubleturneringens kvartfinale med sin japanske makker, Shintaro Mochizuki.

Alt i alt har Wimbledon-debuten dog været en god oplevelse.

- Det har været fedt at prøve første gang. Jeg kan godt lide at spille på græsset. Det ligger godt til mig, fordi jeg gerne vil spille aggressivt og komme frem til nettet, pointerer Holger Rune.

- Det er et fedt sted. Jeg har nydt det, men jeg kunne bedre lide Paris (French Open, red.). Det er lidt hyggeligere, og der er blandt andet god karma blandt tilskuerne. Sådan havde jeg det allerede, inden jeg vandt.

Holger Rune skal også deltage i sæsonens sidste grand slam-turnering for juniorer, US Open. Men derudover har han kun planer om at spille én juniorturnering mere i 2019, nemlig sæsonfinalen for de otte bedste spillere.