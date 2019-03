Rumænsk træner skal redde Vejle fra nedrykning

Det bliver den 46-årige rumæner Constantin Galca, som skal forsøge at sikre Vejle Boldklub endnu en sæson i Superligaen.

Den jyske klub har onsdag på sin hjemmeside offentliggjort Galca som ny cheftræner, efter at italieneren Rodolfo Sormani efter eget ønske blev løst fra kontrakten tirsdag.

Rumæneren har fået en etårig kontrakt.

- Vi får en træner ind, der er kendt som en stor motivator, og som kender til presset omkring nødvendigheden af kontinuerlige præstationer på banen, og ikke mindst er Constantin Galca vant til at arbejde med en international trup, siger Vejles bestyrelsesformand, Andrew Zolotko.

Galca har senest været træner i Saudi-Arabien, hvor han i november 2017 forlod Al-Fayha efter knap et halvt år. Forinden var han i et lille halvt års tid hos Al-Taawoun.

Hans største bedrift som træner var i sæsonen 2014/2015, hvor han i hjemlandet førte Steaua Bukarest til mesterskabet og to pokaltriumfer.

Han har også været cheftræner i en halv sæson for spanske Espanyol.

Galca har angiveligt holdt øje med klubben i et par år og har gode minder om især en ikonisk spiller fra klubben.

- Jeg så Vejle Boldklub spille i efteråret 1985, da jeg var dreng. Her mødte de Steaua Bukarest, og Allan Simonsen scorede i Bukarest, siger den nye Vejle-træner til klubbens hjemmeside.

- Allan Simonsen gjorde stort indtryk på mig. Den lille tekniker og den røde trøje satte aftryk i mig.

- Da Vejle Boldklub fik sin nye ejerkreds i 2016, begyndte jeg at holde øje med klubben igen, og derfor er jeg også klædt på til opgaven.

Som spiller brød Galca igennem hos Steaua Bukarest i starten af 1990'erne og tog siden turen til Spanien, hvor han nåede at tørne ud for Mallorca, Espanyol, Villarreal, Zaragoza og Almeria.

Han nåede 68 landskampe for Rumænien, med hvem han deltog ved VM i 1994 og 1998 samt EM i 1996 og 2000.

Italienske Adolfo Sormani valgte tirsdag at trække sig fra cheftrænerposten, da han følte, at der skulle friske kræfter til at for hjælpe holdet i kampen for overlevelse i Superligaen.

Vejle rykkede op i landets bedste række i sommer, men oprykkerne har haft det svært og indtager sidstepladsen med to runder tilbage af grundspillet.

Det er blot blevet til fire sejre i sæsonens hidtidige 24 ligakampe.

Sormani kom til klubben i sommeren 2017. I første forsøg lykkedes det ham at sikre holdet oprykning til Superligaen.