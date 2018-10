Rosenborg-træner melder Bendtner tæt på comeback

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner gør hurtigere fremskridt end ventet og er snart tilbage på banen for Rosenborg.

Sådan lyder det fra den norske klub, hvor Bendtner nu deltager i træningen på lige fod med resten af truppen og dermed ser ud til at være kommet sig over den skade, han pådrog sig i august.

- Det er glædeligt og fint, at han snart er tilbage. Vi vurderer situationen hele tiden. Jeg tror, at Nicklas er tilbage efter landskamppausen. Så løber vi ikke nogen stor risiko, siger Rosenborg-træner Rini Coolen til avisen Dagbladet.

Den 30-årige angriber er dog i så god forfatning, at det ikke er umuligt, at han kan få comeback allerede i den kommende weekend.

- Vi kan ikke udelukke, at han er tilbage på søndag. Lige nu viser han sig frem. Vi skal bare være sikre på, at han kan tåle at spille kamp. Jeg kan ikke garantere noget. Vi har et tæt kampprogram og få træninger, siger Coolen.

Rosenborg møder Sandefjord i den norske liga søndag aften. Derefter ligger ligaen stille i to uger, mens de næste runder i landsholdsturneringen Nations League bliver afviklet.

Bendtner var senest på banen i en kvalifikationskamp til Europa League 30. august, hvor han måtte udgå med en skade.

I mellemtiden har han været involveret i en voldssag i forbindelse med et besøg i København.