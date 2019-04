Rosenborg-træner: Bendtner er et stykke fra topformen

En placering under nedrykningsstregen er ikke hverdagskost for Rosenborg.

Men det er en kendsgerning for den normalt så urørlige norske fodboldklub, der kun har høstet to point i de første fire kampe i Eliteserien.

Det rækker til en placering som nummer næstsidst i tabellen.

Mandag aften spillede Rosenborg blot 0-0 hjemme mod Strømsgodset, og for tredje gang i træk startede Nicklas Bendtner på bænken.

Den danske stjerneangriber kom ind efter 81 minutter og fik med tillægstiden lidt under et kvarters spilletid. Midtbanespilleren Mike Jensen spillede hele kampen for Rosenborg.

Bendtner og Jensen kunne ikke forhindre det fjerde pointtab på stribe, og det endte med en pibekoncert på Lerkendal.

Bendtners bænkerolle i de seneste tre kampe skyldes manglende kampform, forklarede Rosenborg-træner Erik Horneland.

- Jeg synes, at flere af vores spillere er et stykke fra topformen. Det er der ingen tvivl om. Flere har været plaget af skader og kom sent i gang med opstarten, siger Horneland direkte adspurgt om Bendtner ifølge NTB.

Træneren regner dog med, at Bendtner kan indtage en større rolle i den kommende tid.

- Jeg håber, at alle angribere bliver vigtige for os. Jeg håber, at Søderlund og Bendtner bliver vigtige, og at Erik Botheim udfordrer om en plads, siger Horneland.

Om mandagens pibekoncert lød svaret afvæbnende.

- Jeg forstår, at publikum tørster efter sejr, det gør jeg også. jeg synes, at præstationen var bedre end i de tre første kampe. Vi skal bygge videre på den fremgang, siger Horneland.

Mens Bendtner slet ikke er kommet i gang med målscoringen, så lynede den 29-årige midtbanespiller Tonny Brochmann for Mjøndalen, der mandag spillede 1-1 hjemme mod Tromsø.

Brochmann scorede på straffespark til 1-0 efter 11 minutter. Det var danskerens andet mål i sæsonen i fire kampe.