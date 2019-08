Hvis FC København i tredje runde af Champions League-kvalifikationen formår at besejre serbiske Røde Stjerne samlet over to kampe, kan et rent skandinavisk opgør blive aktuelt i den efterfølgende playoffrunde.

Således er Rosenborg en af FCK's mulige modstandere, når der trækkes lod mandag. Men før det kan blive aktuelt, skal det norske hold dog også vinde i tredje runde mod Maribor fra Slovenien.

De mulige FCK-modstandere i Champions League-playoff er desuden Young Boys fra Schweiz, Slavia Prag fra Tjekkiet samt vinderen af kampen mellem Apoel fra Cypern og Qarabag FK fra Aserbajdsjan.

Taber FCK sammenlagt til Røde Stjerne, venter playoffkampe til gruppespillet i Europa League.

Her er de mulige modstandere Maccabi Tel Aviv (Israel)/Suduva (Litauen), Ararat (Armenien)/Saburtalo (Georgien), Riga FC (Letland)/HJK (Finland), Dudelange (Luxembourg)/Nomme Kalju (Estland) og FC Sheriff (Moldova)/ AIK (Sverige).

I Europa League skal Brøndby i tredje runde møde Braga fra Portugal. Skulle det blive til samlet dansk sejr, risikerer Brøndby igen svær modstand. Det gælder også, selv om holdet i så fald overtager Bragas seedning.

Brøndbys mulige modstandere i Europa League-playoff er Spartak Moskva (Rusland)/Thun (Schweiz), Molde (Norge)/Aris (Grækenland), Strasbourg (Frankrig)/Lokomotiv Plovdiv (Bulgarien), AZ Alkmaar (Holland)/Marjupol (Ukraine) og Nefttjii Baku (Aserbajdsjan)/Bnei Yehuda (Israel).

I samme turnering skal FC Midtjylland i tredje runde møde skotske Rangers FC.

I tilfælde af samlet FCM-sejr venter enten PSV (Holland)/Haugesund (Norge), Legia Warszawa (Polen)/Atromitos FC (Grækenland), Steaua Bukarest (Rumænien)/Mlada Boleslav (Tjekkiet) eller Wolverhampton (England)/Pjunik FC (Armenien).

Også her er der lodtrækning på mandag.