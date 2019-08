Rory McIlroy vinder sæsonfinalen i golf og rekordpræmie

Rory McIlroy vinder sæsonfinalen på PGA Tour, Tour Championship, og dermed hele den sæsonlange turnering FedEx Cup søndag.

Sejren indbringer McIlroy den største pengepræmie i golfhistorien på 15 millioner dollar, svarende til 100 millioner kroner.

McIlroy gik sidste runde på East Lake i Atlanta i fire slag under par og endte i 18 slag under par med fire slag ned til amerikanske Xander Schauffele.

Et nyt system i år gjorde, at vinderen af sæsonfinalen, Tour Championship, også ville være vinderen af den sæsonlange turnering, FedEx Cup.

De bedste 30 spillere i løbet af hele sæsonen på PGA Tour var kvalificeret til sæsonfinalen. Alt efter, hvor godt spillerne havde klaret sig i løbet af sæsonen, desto færre slag havde spillerne brugt fra start i den sidste turnering.

For eksempel begyndte Justin Thomas, der var førende i FedEx Cup-stillingen inden Tour Championship, i ti slag under par. Mens McIlroy begyndte i fem slag under par som femtebedst.

Justin Thomas sluttede fem slag efter McIlroy efter de fire runder.

Det er anden gang i karrieren, at McIlroy vinder FedEx Cup.

Ved 18. og sidste hul bar tilskuerne McIlroy frem med tilråbene: "McIlroy, McIlroy".

Det var en stor kontrast for nordireren i forhold til sidste år, hvor han på sidste hul måtte gå med den senere vinder, Tiger Woods, der dengang blev tiljublet på samme facon.

- Det var ret fedt. Jeg må indrømme, at jeg ikke nød den gåtur sidste år. Jeg gav aldrig Tiger (Woods, red.) kamp til stregen.

- Det er utroligt, hvor anderledes det kan være i år, siger McIlroy.