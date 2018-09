Rory McIlroy jagter revanche og fjerde Ryder Cup-triumf

Den nordirske golfspiller har i to år set frem til at spille igen ved Ryder Cup, efter at Europa tabte i 2016.

For ni år siden udtalte Rory McIlroy, at han anså Ryder Cup for at være en opvisningsturnering, som han ikke gik voldsomt meget op i.

Fra fredag er den 29-årige nordirer så med for femte gang i den traditionsrige dyst mellem Europas og USA's bedste golfspillere.

I dag kan Rory McIlroy godt trække på smilebåndet efter de udtalelser, han kom med for snart et årti siden.

- Da jeg skulle være med ved Ryder Cup for første gang, vidste jeg ikke, hvad al hypen handlede om.

- Jeg tænkte stadig, at det var denne her holdevent, som ikke rigtig talte i det store billede.

- Jeg var mere fokuseret på individuelle titler og alt det der. Men da jeg stod ved første tee fredag morgen, tænkte jeg: "okay, det er lidt anderledes, end jeg havde forventet", siger Rory McIlroy ifølge Reuters.

Nordireren var med til at vinde Ryder Cup med det europæiske hold i både 2010, 2012 og 2014, mens han for første gang prøvede at tabe for to år siden.

Dengang vandt USA på Hazeltine National Golf Club i USA.

Rory McIlroy ser frem til dysten, der bliver spillet fra fredag til og med søndag på Le Golf National lidt uden for Paris.

- Jeg har i store træk set frem til dette siden den dag i Hazeltine, da det for en gangs skyld ikke var os (Europas hold, red.), der sprøjtede med champagne, siger han.

Rory McIlroy har på Europas hold blandt andre selskab af Thorbjørn Olesen, mens Thomas Bjørn er det europæiske holds Ryder Cup-kaptajn.