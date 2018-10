Ronaldo tager en pause fra Portugals landshold

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo vælger Portugals landshold fra i resten af året.

Det meddeler flere portugisiske medier ifølge NTB.

Årsagen er, at han vil koncentrere sig om at finde sig helt til rette i sin italienske klub, Juventus.

Ronaldo vil derfor ikke tage del i de kommende to samlinger med landsholdet. Han var heller ikke med, da Portugal i sidste måned mødte Kroatien i en testkamp og Italien i Nations League.

Ronaldo har diskuteret situationen med landstræner Fernando Santos og den portugisiske fodboldpræsident, Fernando Gomes, og de er kommet frem til, at det er bedst for Ronaldo at stå over ved de næste samlinger.

Superstjernen skulle dog have pointeret, at der er tale om en pause, og at han vender tilbage til landsholdet.

Ronaldo var i 2016 med til at vinde EM med Portugal. I den forgangne sommer nåede Portugal ottendedelsfinalen ved VM, hvor holdet tabte til Uruguay.

Han skiftede til Juventus i sommer, men den seneste tid har budt på modgang for superstjernen.

Han blev udvist i sin første Champions League-kamp for klubben, og uden for banen har en kvinde anklaget ham for voldtægt i forbindelse med et møde tilbage i sommeren 2009.