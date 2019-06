Ronaldo har modtaget retsdokumenter i voldtægtssag

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo har nu officielt modtaget dokumenterne i en sag, hvor han er anklaget for at have voldtaget en kvinde på et hotelværelse i Las Vegas.

Ifølge nyhedsbureauet AFP og det amerikanske medie TMZ kan den næste fase i det civile søgsmål dermed begynde.

I sidste uge meddelte kvindens advokat, Larissa Drohobyczer, at sagen var flyttet fra retsinstansen i Las Vegas til et højere, føderalt niveau.

34-årige Ronaldo nægter alle anklager om voldtægt.

Sagen stammer fra 2009 og drejer sig om en voldtægtsanklage fremsat af Kathryn Mayorga. Hun er i dag 35 år.

Den amerikanske kvinde har tidligere forklaret, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde, hvor de mødte Ronaldo. De blev siden inviteret op i hans penthousesuite på et hotel i Las Vegas.

Kathryn Mayorga, der var 24 år på det tidspunkt, hævdede, at Ronaldo voldtog hende. Det skal være sket, efter at hun havde afvist ham.

Politiet i Las Vegas har tidligere bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag.

Senere bad hun politiet om at indstille efterforskningen.

Ronaldos advokat, Peter S. Christiansen, har bekræftet, at sagen er blevet droppet en gang tidligere i forløbet.

Det skulle være sket, da Ronaldo i 2010 indgik et udenretligt forlig med kvinden.

Flere medier har beskrevet, at kvinden modtog et beløb svarende til 2,5 millioner kroner mod, at hun droppede anklagen.

Peter S. Christiansen forklarede, at forliget ikke var udtryk for, at Ronaldo erkendte sig skyldig i anklagen. Han indgik forliget, fordi han ønskede fred for sagen.

Mayorga har forklaret, at hun kun accepterede forliget i 2010, fordi hun gennemgik en traumatisk periode og ikke var i stand til at deltage i sagen.