Ronaldo er stadig sulten efter succes med Portugal

Trods sine 34 år og 158 kampe for Portugal er Cristiano Ronaldo stadig sulten efter mere succes med landsholdet.

Det siger den portugisiske superstjerne efter Portugals sejr i finalen i Nations League over Holland søndag aften.

- Portugal har vundet vigtige trofæer såsom EM i 2016 og nu Nations League. Det ser måske nemt ud, men det er svært. Det kræver meget dedikation og vilje, siger Ronaldo.

- Så længe jeg har styrken og motivationen, vil jeg blive ved med at repræsentere Portugals farver, siger Ronaldo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Cristiano Ronaldo scorede sit 86., 87. og 88. mål for Portugals landshold siden debuten i 2003 i semifinalen mod Schweiz. I finalen, der endte 1-0 til Portugal, overlod han scoringen til Gonçalo Guedes.

Ronaldo var den eneste på banen, der også var med til at vinde EM i 2004.

- Jeg har været med landsholdet i 16 år, og jeg føler stadig den samme entusiasme, som da jeg var 18 år, siger Ronaldo.

- Jeg vil altid give mit bedste, og portugiserne er altid med mig, så jeg vil gerne takke dem for deres entusiasme over for mig. Jeg prøver at betale tilbage med mål og trofæer.

Ronaldo og Portugal skal forsøge at forsvare EM-titlen fra 2016 næste år, hvor Europamesterskabet skal spilles i 12 forskellige byer i 12 lande.