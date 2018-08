Ronaldo debuterer lørdag: Juventus-træner dæmper eufori

Juventus tager lørdag hul på den italienske Serie A og jagten på det ottende mesterskab på stribe.

Klubben er igen klar favorit, ikke mindst fordi den i sommerens transfervindue har hentet superstjernen Cristiano Ronaldo i Real Madrid.

Det har skabt en enorm hype, men træner Massimiliano Allegri opfordrer nu til at lægge en dæmper på euforien.

- Det er på tide at lægge euforien til side over ankomsten af store spillere og den største af alle. Vi skal holde benene på jorden og holde lav profil, lyder trænerens formaning.

- Vi må ikke gøre den fejltagelse at tro, at vi vinder, bare fordi vi har Cristiano. Han skal give en merværdi til et hold, der de seneste fire år har spillet to Champions League-finaler.

Ronaldo har taget part i to testkampe op til turneringsstarten, men rejste ikke med truppen til USA efter VM-slutrunden.

Allegri lover dog debut til stjernen, når holdet lørdag klokken 18 møder Chievo i sæsonåbneren.

- Jeg har ikke givet Ronaldo nogle råd. Han er meget entusiastisk for at forstå, hvordan italienske hold spiller.

- Han får sin debut. Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci og Miralem Pjanic spiller også, og backerne bliver Joao Cancelo og Alex Sandro, afslører træneren.

- Alle er i god form, selv Mario Mandzukic og Blaise Matuidi, der begge gik hele vejen og spillede VM-finale.

I lørdagens anden kamp tager Lazio imod Napoli klokken 20.30.