Ronaldo: Skæbnen dikterede mit skifte til Juventus

Der var højere magter involveret i superstjernen Cristiano Ronaldos klubskifte fra Real Madrid til italienske Juventus.

Det mener portugiseren i hvert fald selv. Han havde aldrig regnet med, at han skulle spille for den italienske storklub.

- Der er nogle ting i livet, som bliver dikteret af skæbnen, og det er sket i det her tilfælde.

- Jeg regnede aldrig med, at jeg skulle spille for Juventus, men nogle ting sker bare naturligt. Det var en let beslutning at forlade Real Madrid, for mit job der var fuldført, siger Ronaldo til streamingtjenesten Dazn.

Måske med hjælp fra skæbnen, måske bare fordi Cristiano Ronaldo har et unikt fodboldtalent, scorede han i foråret et suverænt saksesparksmål på udebane mod Juventus i Champions League.

Det medførte sjældent sete scener, hvor hjemmepublikummet i Torino klappede ad udeholdets målscorer. Den episode spillede også ind på skiftet til Juventus.

- Det er de små detaljer, som gør den store forskel, og jeg må ærligt sige, at fansenes opførsel den dag også har gjort det.

- I mine øjne var det mit bedste mål i karrieren indtil videre. Og da folk begyndte at klappe af det, tænkte jeg bare "wow".

- Det overraskede mig, at de klappede, for det er aldrig tidligere sket på den måde, det var et helt utroligt øjeblik for mig, siger portugiseren.

Juventus betalte 112 millioner euro, hvilket svarer til cirka 835 millioner kroner, for frontløberen. Han debuterede for Juventus i weekenden, da den italienske mesterklub vandt 3-2 ude over Chievo i Serie A.