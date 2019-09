Ronaldo: Jeg fortjener flere titler end Messi

Cristiano Ronaldo mener, at han bør have mindst én Ballon d'Or-titel mere end rivalen Lionel Messi.

Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har høstet hæder i massevis gennem karrieren.

Blandt andet er de hver blevet tildelt fem Ballon d'Or-titler, men det er ikke helt nok for Ronaldo, der gerne vil have flere end rivalen.

- Jeg ville elske at få flere, og jeg synes, at jeg fortjener det, siger portugiseren til den britiske tv-kanal ITV ifølge Sky Sports.

- Messi er en fantastisk fyr, en fantastisk spiller. Han er i fodboldens historiebøger, men jeg synes, at jeg burde have seks, syv eller otte (Ballon d'Or-titler, red.) for at være over ham.

Den 34-årige Juventus-spiller erkender, at Messi er den bedste, han nogensinde har spillet imod, og at de to har været gode for hinanden gennem karrieren.

- Mit forhold til ham er, at vi ikke er venner, men vi har delt denne scene i 15 år. Jeg har et godt forhold til ham, og jeg ved, at han har presset mig til at blive en bedre spiller, og jeg har også presset ham til at blive en bedre spiller, siger Ronaldo.

Den tidligere Manchester United og Real Madrid-stjerne har foruden de fem titler som verdens bedste fodboldspiller også vundet Champions League fem gange og er blevet europamester med Portugal.

- Jeg er sikker på, jeg er i fodboldens historiebøger, for det jeg har formået og stadig formår at gøre som en af de bedste spillere i historien.

- For mig er jeg den bedste i historien, men for nogle fans er den bedste en anden, og så er jeg næstbedst. Det betyder ikke noget. Jeg ved, at jeg er en af de bedste spillere nogensinde, siger han.

Både Ronaldo og Messi skal sammen med Liverpools Virgil van Dijk i år kæmpe om titlen som verdens bedste fodboldspiller kåret af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der uddeles ved en ceremoni i Milano 23. september.